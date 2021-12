Suspeito de matar homem em Ondina morre em confronto com a polícia

Suspeito de participar da morte de Rafael Santos Silva no Alto de Ondina, no último domingo, 1º, Ycaro Caldas Fonseca, de 20 anos, conhecido como “Fantasmão”, foi identificado na tarde desta quinta-feira, 5, na Rua do Eco, no Vale das Pedrinhas. Ao ser abordado por uma guarnição do Garra, unidade do Esquadrão Águia, ele trocou tiros com os policiais e acabou atingido.

Encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), não resistiu aos ferimentos. Um revólver foi apreendido.

Ycaro era considerado foragido pela polícia e estava escondido no Vale das Pedrinhas. A polícia suspeita que ele possuía envolvimento com a facção que atua no bairro. Conforme a polícia, denúncias anônimas da população eram enviadas à polícia atribuindo a ele e Artur Arlindo Barbosa Pacheco, o “Arturzinho”, como responsáveis de vários boatos de toque de recolher no Alto de Ondina.

Ycaro acumulava passagens pela polícia. Ele havia sido preso em flagrante, em abril deste ano, por tráfico de drogas. Quando adolescente, foi apreendido por participar da quadrilha responsável pela morte do médico Márcio Espínola Ramos, ocorrida no Carnaval de 2013.

