Suspeito de matar homem a facadas em São Marcos é preso

Acostumado a fazer caridade e ajudar aos mais necessitados, o auxiliar de serviços gerais Gilmar Bonfim dos Santos, 39, não sabia que ao abrigar um desconhecido em sua própria casa estaria assinando sua sentença de morte.

Gilmar foi assassinado a facadas na noite de segunda-feira, 5, dentro de sua residência, na Alameda Colina do Mar 2, Loteamento Colina do Mar, em São Marcos.

O principal suspeito é o paraibano João Afonso de Sena Henriques, 22. Ele morava na casa da vítima há cinco dias. João foi detido por policiais da 50ª CIPM (Sete Abril) e levado ao Hospital Geral do Estado com ferimentos pelo corpo.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, em depoimento à delegada Clelba Teles, João disse ter sido convidado para passar uns dias na casa de Gilmar, que ficou comovido com a história de que ele não tinha onde morar.

Conforme o suspeito, na noite do crime a vítima teria chamado João para dormir em seu quarto, demonstrando interesse por ele, que recusou o convite. De acordo com o depoimento do preso, Gilmar teria então empunhando uma faca, feito ameaças a João, que reagiu e o esfaqueou.

A família de Gilmar desmente que ele era homossexual. Disse que ele era separado e deixou três filhos.

Antecedente

O suspeito está foragido da Paraíba, por ter matado o tio, Carlos Augusto de Sena Abadias, a pedradas. Após o crime, ele o decapitou e o enterrou no quintal de casa. "Ele era muito bom, todo mundo para ele era amigo", diz Regina Célia Bonfim, 67, mãe de Gilmar.

Ela contou que ficou sabendo que João e o filho se conheceram no Farol de Itapuã. João foi morar na rua depois que saiu da casa do irmão, em Lauro de Freitas.

