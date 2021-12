Suspeito de matar ex-namorada no Uruguai se apresenta à polícia

O suspeito de matar a ex-namorada Luana Fernandes Hungria, no bairro do Uruguai, se apresentou à polícia no início da tarde desta segunda-feira, 17. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, José Carlos Lopes chegou acompanhado do advogado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde ele é ouvido.

Luana foi assassinada no último dia 11 de julho quando chegava em casa. José Carlos teria atirado no tórax e em um dos braços da ex-namorada. Após ser baleada, Luana foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martin, mas não resistiu.

A amiga de Luana, Janaína Aguilar Silva Bispo, 24 anos, também foi baleada na mão. Ela passou por cirurgia e foi liberada.

Luana começou a namorar com José Carlos em fevereiro deste ano, mas terminou por conta do excesso de ciúmes do rapaz. O rompimento aconteceu três dias antes do crime. Luana deixa uma filha de 2 anos.

O delegado já tinha pedido a prisão de José Carlos, mas ele estava foragido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após prestar depoimento, José Carlos deve seguir para o Complexo Penitenciário de Mata Escura.

