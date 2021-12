Suspeito de matar ex-namorada em Itapuã se apresenta à polícia

Adriel Montenegro dos Santos, 21 anos, suspeito de matar a ex-namorada Andrezza Victória Paixão, 15, em Itapuã, se entregou à polícia no final da manhã desta segunda-feira, 25. O crime ocorreu no dia 17 de abril deste ano por volta das 21h.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, Adriel se apresentou na sede do Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhado de um advogado.

Crime

Andrezza foi baleada na região da nuca, em frente a porta da casa onde morava. Na época, as investigações preliminares indicavam que no dia do crime, Adriel foi buscar a jovem na Escola Estadual Rotary, onde ela estudava, localizada na ladeira do Abaeté, indo em seguida para a residência da vítima.

Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Baralho do Crime

No dia 20 de maio deste ano, o suspeito foi incluído no 'Baralho do Crime' - ferramenta da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) que estimula a participação da população na busca por bandidos que encontram-se foragidos. Adriel Montenegro era a carta 'cinco de copas'.

