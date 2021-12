Suspeito de matar ex-namorada em Itapuã é incluído no 'Baralho do Crime'

Adriel Montenegro dos Santos, de 21 anos, suspeito de ser o autor da morte da ex-namorada de 15 anos Andrezza Victória Paixão, foi incluído no 'Baralho do Crime' da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Ele é procurado desde abril, quando cometeu o crime em Itapuã, em Salvador, supostamente por não aceitar o fim do relacionamento com a adolescente.

O 'Baralho do Crime' é um fichamento de fotos e informações dos bandidos mais procurados do estado, que têm as identidades e imagens divulgadas para que a população ajude a localizá-los. Adriel Montenegro dos Santos é o cinco de copas 'Baralho do Crime' em substituição a Aílton Santos Ferreira.

Andrezza Victória foi morta com tiro na casa de Adriel, no dia 17 de abril no bairro de Itapuã. O pai do suspeito é policial militar e foi a pessoa que levou a adolescente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a jovem não resistiu.

Investigações da Polícia Civil indicam que a arma utilizada no crime é de uso restrito das polícias Civil e Militar, no entanto, até o momento, não foi confirmado de quem é o revólver.

A Justiça já concedeu a prisão de Adriel e policiais continuam as buscas pelo suspeito, que responderá pelo crime de feminicídio. A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso

Procurados

Segundo a SSP, outros seis criminosos foram incluídos ao 'Baralho do Crime'. As novas cartas já estão disponíveis no site do Disque-Denúncia e o cidadão não precisa se identificar para colaborar com o trabalho da polícia. Basta entrar em contato através dos telefones (71) 3235-0000 (capital e Região Metropolitana) e 181 (interior).

