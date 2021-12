Suspeito de matar ex-namorada de 15 anos em Itapuã vai a júri popular

O suspeito de assassinar a ex-namorada Andreza Victória Santana da Paixão, de 15 anos, em abril de 2017, Adriel Montenegro dos Santos, 23, vai a júri popular no próximo dia 19 (sexta-feira), em Salvador.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) informou que o julgamento vai ocorrer por volta das 8h, no Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa, localizado no bairro de Nazaré.

A decisão da juíza Gelzi Maria Almeida Souza foi tomada no dia 30 de maio. O julgamento contará com 24 pessoas. A defesa ainda tentou interpor recurso, mas acabou sendo rejeitado.

Tiro na nuca

A adolescente Andreza Victoria foi morta com um tiro na nuca na varanda da residência de Adriel Montenegro. Segundo informações da Polícia Civil, eles namoraram por dois anos e o suspeito teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com a polícia, ele, que é filho de um policial militar, fugiu do bairro depois do crime e ficou foragido por cinco meses. Andreza foi socorrida pelo pai de Adriel e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu.

Após a prisão, o suspeito disse em depoimento que o tiro foi acidental. Ele informou que o disparo foi efetuado ao tentar tirar o revólver das mãos Andreza, que o ameaçava com a arma. No entanto, a polícia afirmou que os laudos apontavam que o jovem teve a intenção de matar a ex-namorada.

Andreza Victória foi assassinada com um tiro na nuca (Foto: Reprodução | Facebook)

