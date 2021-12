Suspeito de matar ex-namorada alega tiro acidental

Adriel Montenegro dos Santos, 21, preso por matar a ex-namorada em Itapuã, alegou que o tiro foi acidental. De acordo com a Polícia Civil, o jovem afirmou nesta segunda-feira, 25, durante depoimento, que foi surpreendido pela estudante Andrezza Victória Santana Paixão, 15, quando tomava banho.

Segundo a versão do rapaz, a namorada teria apontado a arma para ele, que tentou tomar o revólver calibre 38 da sua mão. Na ação, a arma acabou disparando e atingindo a adolescente.

O crime ocorreu em abril deste ano. Desde então, Adriel, que tinha passagem por porte ilegal de arma, estava foragido. Ele se apresentou nesta segunda.

Segundo a polícia, durante a fuga, Adriel teria viajado com caminhoneiros por diversas cidades. Antes de sair de Salvador, o rapaz afirma que vendeu a arma na Feira do Rolo, no mesmo local onde tinha adquirido o revólver por R$ 1 mil.

Adriel teria dito para a delegada Rosimar Malafaia, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que fugiu por medo de ser preso.

As investigações apontam que Andrezza foi morta na varanda da casa de Adriel com um tiro na nuca. Ela foi socorrida pelo pai do ex-namorado, que é policial, para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde acabou morrendo.

Após o depoimento, ele passou por perícia e depois será encaminhado para o Complexo Policial da Baixa do Fiscal, onde ficara à disposição da Justiça.

