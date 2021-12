Suspeito de matar estudante universitário em Brotas é identificado

O suspeito de matar o estudante universitário, Diego Ferreira dos Santos, 28 anos, durante uma tentativa de assalto, no último dia 3 de fevereiro, na rua dos Bandeirantes, no Matatu de Brotas, foi identificado pela polícia.

Segundo a delegada Maria Dail, titular da 6ª DT, em Brotas, o autor do crime é Luiz Claudio Damascena Lima Junior, 25.

Crime

Diego Ferreira dos Santos, 28 anos, foi morto na última sexta-feira, 3, na rua dos Bandeirantes, no Matatu de Brotas, durante um assalto. No momento do crime, o rapaz estava no ponto de ônibus quando foi abordado por dois homens em uma moto.

De acordo com a polícia, os suspeitos já tinham realizados outros roubos nas imediações do Banco do Brasil de Brotas, antes de matar o universitário. Após o crime, os suspeitos fugiram sem levar o celular da vítima.

