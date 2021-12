Suspeito de matar e esconder corpo de esposa se entrega à polícia

Suspeito de ter matado a mulher, Orlando de Jesus, 53 anos, se entregou acompanhado de um advogado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, 18, dentro da casa do casal, na rua Nair, em Pernambués. Maria Lucília Santos de Jesus, 45 anos, foi morta a facadas e o corpo dela foi encontrado por familiares embaixo da cama do casal. No local havia um bilhete com um pedido de desculpas feito por Orlando.

Após o crime, o suspeito foi visto saindo de casa com uma mochila nas costas. De acordo uma fonte policial, que não quis se identificar, o crime foi motivado por ciúme. Orlando teria desconfiado de traição por parte da mulher.

