Suspeito de matar e enterrar jovem nas dunas de Itapuã é preso

Foi preso nesta quinta-feira, 3, o homem suspeito de matar e enterrar o corpo de Dara dos Santos Cavalcante, de 23 anos, nas dunas de Itapuã. De acordo com informações da Polícia Civil, Fernando Gabriel Souza, de 25 anos, estava foragido, e após denúncias, o autor se apresentou acompanhado pelo advogado à polícia. Tristeza e revolta marcaram o enterro da jovem, por volta das 15h de ontem, no Cemitério Municipal de Pirajá

Segundo as investigações, Dara voltava da farmácia localizada na Pituba onde trabalhava, para casa, no último domingo, 30 de dezembro, quando, segundo testemunhas, foi abordada por Fernando, que era seu vizinho onde morava no bairro de Itapuã. A partir daí, a jovem não foi mais localizada.

O corpo da vítima foi encontrado enterrado nas dunas, da Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, na noite da segunda-feira, 31, ainda com o uniforme da farmácia, com as calças abaixadas e a blusa levantada. A polícia aguarda o resultado da perícia para saber se houve violência sexual contra a balconista, mas, a justiça já determinou a prisão temporária do suspeito.

Nesta sexta-feira, 4, às 11h, o delegado 1ª Delegacia de Homicídios/ Atlântico (DH / Atlântico), Alexandre Narita, irá conceder entrevista coletiva para detalhar a prisão de Fernando Gabriel Souza dos Santos. A delegada titular Milena Calmon conduz a apresentação.

