Suspeito de matar dois policiais já teria sido identificado

Um dos suspeitos de ter matado dois policiais durante um assalto a ônibus na BR-324 já teria sido identificado, segundo uma fonte policial. Ainda de acordo com ele, que preferiu o anonimato, o criminoso é procurado em Amélia Rodrigues (a 89 km de Salvador), para onde teria fugido após o crime.

No sábado, durante uma operação no bairro de Pirajá, quatro homens foram detidos e conduzidos ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba. Eles foram ouvidos e liberados, pois não foram reconhecidos pelas vítimas que estavam dentro do ônibus.

A reportagem de A TARDE tentou falar com o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e responsável pela força-tarefa que investiga morte de policiais, mas não obteve êxito até o fechamento desta edição.

Sepultamentos

Os corpos do sargento da reserva da Polícia Militar Tayrone Carlos da Silva, 54 anos, e do investigador da Polícia Civil Agnaldo Almeida foram sepultados neste domingo, 21. Os policiais foram mortos na manhã de sábado, 20.

Tayrone foi enterrado pela tarde no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. Já Agnaldo Almeida foi sepultado pela manhã no Cemitério do Campo Santo, na Federação.

Vizinho e amigo de Tayrone, o músico Tomé Viana, 55 anos, lamentou o crime. "Tayrone era uma pessoa muito especial, educada, uma pessoa boa e calma. Ele não era de reagir. Só aconteceu isso com ele porque era uma pessoa boa e foi ajudar o outro policial", afirmou.

