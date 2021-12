Suspeito de matar criança em 2015 é preso em Fazenda Grande II

Edilson Souza Santos, conhecido como Bide, de 23 anos, foi preso na última quinta-feira, 13, por policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após ser flagrado com 49 pinos de cocaína, sete trouxinhas de maconha e três celulares, na localidade de Jaguaripe I, na Fazenda Grande II, em Salvador.

O anúncio da prisão foi feito nesta segunda, 17, pelo delegado Guilherme Machado, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Segundo o delegado, Edilson também é apontado como o autor da morte do garoto Israel Cauã Cruz dos Santos, 2, ocorrido dentro de um táxi, no bairro de Castel Branco, em abril de 2015.

O homem vai responder pela morte do garoto, além de tráfico de drogas. Edilson ainda é investigado por outros assassinatos ocorridos na região. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Penal (COP), no bairro de Mata Escura.

Morte do garoto

Israel Cauã foi morto em 29 de abril de 2015, no bairro de Castelo Branco, após ser atingido por tiros na cabeça dentro de um táxi. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio (HS), mas não resistiu e morreu.

Segundo investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o alvo do crime era o pai da criança, Jorge Luís Batista dos Santos Filho, 23, suspeito de tráfico de drogas, que foi atingido no abdômen, tórax e na coxa direita. A mãe de Israel, Wêneda Paixão Cruz, 19, também foi baleada, no abdômen. Os dois sobreviveram.

