Suspeito de matar companheira em Paripe é preso na BR-101

Jorge Dias Rocha, de 52 anos, suspeito de matar a ex-companheira Suse Bonfim Oliveira, 50, na madrugada do último domingo, 20, foi preso na tarde desta terça-feira, 22, na BR-101, após denúncias anônimas de que eles estava escondido pela região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia recebeu informações anônimas de que o suspeito estaria na cidade de Sapeaçu esperando transporte para deslocar para um município ainda mais afastado de Salvador. Uma blitz foi montada na BR-101, já que os agentes sabiam o modelo e a placa do veículo usado na fuga.

O suspeito está custodiado, na Delegacia Territorial de Cruz das Almas (DT/Cruz das Almas), mas será levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.

O crime

Suse Bonfim Oliveira, de 50 anos, foi assassinada, na madrugada de domingo, 20, com golpes de faca deferidos pelo ex-companheiro. O crime aconteceu por volta de 1h, durante uma festa de aniversário que acontecia na rua São José, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A vítima foi surpreendida por Jorge, que estava armado com uma peixeira, no momento em que saia da festa. Ela foi atingida com vários golpes no braço, tórax e cabeça. Outros dois homens, que tentaram socorrer a vítima, também foram atingidos.

Jorge já foi preso em flagrante após agressões contra Suse, em janeiro. Ele teve a liberdade provisória concedida e estava cumprindo medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha.

