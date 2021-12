Suspeito de matar bailarino Augusto Omolú vai a júri popular

Cleverson Santos Teixeira, suspeito de matar o ator, bailarino e coreógrafo Augusto Omolú vai a júri popular, nesta quinta-feira, 23, conforme divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Omolú - um dos fundadores e professor da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) - foi morto a facadas, no sítio em que residia, em junho de 2013, no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas.

Segundo o órgão, ele foi denunciado pelo promotor de Justiça Luciano Valadares pelos crimes de homicídio cometido mediante emboscada, dissimulação dificultando e tornando impossível a defesa da vítima, e pelo crime de furto de um aparelho celular.

Cleverson foi apresentado pela polícia no dia 5 de agosto de 2013, quando confessou que cometeu o crime após relação sexual. Segundo a Secretaria da Segurnaça Pública (SSP), eles se conheceram horas antes do ocorrido, no Bar do Cláudio, em Portão, quando, logo em seguida, a vítima foi convidada pelo suspeito para fazer um programa em sua casa, pelo valor de R$ 100.

Augusto Omolú morreu em junho de 2013 aos 50 anos | Rejane Carneiro | Ag. A TARDE

