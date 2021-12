Suspeito de matar atual companheiro da ex é encontrado morto

Um homem, identificado como Ivanildo Santos de Jesus, foi encontrado morto na noite da última quinta-feira, 29, no município de Santo Estêvão, a 155 km da capital baiana. Ele era o principal suspeito de matar o companheiro da ex-esposa e balear a mulher no bairro de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações do site Simões Filho Online, o corpo de Ivanildo foi localizado em um posto de combustíveis às margens da BR-116. Câmeras de segurança do local apontaram que ele cometeu suicídio.

Ainda de acordo com o site, na manhã de quinta-feira, 29, Ivanildo teria ido até a casa da ex-esposa, Mônica de Oliveira da Luz, e disparado vários tiros de arma de fogo contra ela e o companheiro. Segundo a irmã de Mônica, a vítima e o suspeito ficaram juntos durante oito anos.

Mônica e o companheiro foram socorridos para o Hospital do Subúrbio. O homem não resistiu aos ferimentos, enquanto a mulher passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

