Suspeito de matar assessor Michel já realizava golpes com vendas de carros

Foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 23, suspeito de matar o assessor Michel Batista de Sá, no dia 16 de agosto deste ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Gabriel Bispo dos Santos, 24 anos, já agia dando golpes compra e venda de automóveis. Em depoimento ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) da Polícia Civil, o jovem assumiu participar do latrocínio.

O crime ocorreu após Michel anunciar a venda de um carro, modelo HRV, no site OLX. O assessor marcou um encontro com Gabriel, no Shopping Paralela, em busca de negociar o valor do automóvel.

"Eles se encontraram e depois saíram juntos do shopping. Uma das hipóteses é de que Gabriel argumentou que levaria o carro para alguém analisar e validar a compra", informou o delegado do DCCP e responsável pelo caso, Delmar Bittencourt. Também foi informado de que Gabriel retornou ao centro de compras sozinho para adquirir objetos utilizando o cartão de Michel.

O delegado também explica que imagens das câmeras de segurança registraram toda a rotina de Gabriel dentro do shopping. Em seguida ele retorna ao estacionamento e pega um carro, encontra com comparsas, que ainda não foram identificados. O delegado informa que nesse momento Michel é executado.

Através dos registros e da investigação, os agentes chegaram a um suspeito de prenome Luciano. O homem recebeu um mandado de prisão temporária, já que o carro que ele possuía foi usado por Gabriel na data em que o crime ocorreu. "Depois dos depoimentos e apurações percebemos que ele só emprestou o automóvel, mas não sabia como seria utilizado", explicou o delegado.

Ao notar a repercussão do crime, Gabriel fugiu no dia 20 de agosto para o Rio de Janeiro, onde ficou em casa de parentes. A partir disso, investigadores e delegados da DCCP acompanharam a trajetória do suspeito que também viajou para São Paulo e Santa Cantarina (cidade de Pomerode), neste último local foi onde ele foi capturado.

Os demais suspeitos continuam sendo procurados pela DCCP.

