Suspeito de matar assessor da Prodeb é preso em Santa Catarina

O suspeito de matar o ex-assessor Michel Batista de Sá, 35 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 19, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Gabriel Bispo dos Santos, que estava foragido, foi encontrado em uma ação conjunta entre a Superintendência de Inteligência da SSP e a Polícia Civil de Santa Catarina.

Ainda de acordo com a (SSP-BA), delegados e investigadores do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) estão formalizando o cumprimento do mandado de prisão, em Santa Catarina, para depois transferir Gabriel para Salvador.

O suspeito é apontado pela polícia como autor do latrocínio (roubo seguido de morte) do assessor da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).

Michel de Sá foi encontrado morto com marcas de tiros no dia 16 de agosto, atrás do Condomínio Jardim Mediterrâneo, na avenida Tamburugy, no bairro de Patamares.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do servidor público foi localizado sem documentos e com lesões provocadas por projéteis de arma de fogo na cabeça. Ele tinha 35 anos, era casado e deixou um filho de nove meses.

Na época do crime, a polícia divulgou que Michel de Sá e Gabriel se encontraram por conta da venda de carro, anunciado pelo servidor.

adblock ativo