Suspeito de matar adolescente em São Cristóvão tem prisão decretada

André De Souza Santana, 32 anos, suspeito de matar a companheira de 16 anos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, teve a prisão temporária decretada nesta quinta-feira, 29. A informação é da Polícia Civil.

A vítima, Gislane Luiza Herval Cerqueira, havia terminado o namoro com o suspeito há 20 dias. Ela morreu após ser estrangulada na última segunda-feira, 26.

Por causa do mandado de prisão emitido, André é considerado foragido.

De acordo com Gidauto Cerqueira, 47, pai da vítima, o crime aconteceu por volta das 14h, mas ele só foi avisado às 17h30 por meio de uma ligação de um parente do suspeito. O corpo de Gislane estava em um colchão no chão de um quarto.

"O que quero agora é que seja feita justiça. Que ele seja preso porque não há suspeita. Todo mundo sabe. Ele (André), inclusive, está desaparecido. Ele ligou para família do celular de minha filha informando que tinha feito uma besteira com Gislane", relatou o pai da vítima.

O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

adblock ativo