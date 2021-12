Suspeito de matar adolescente em restaurante no Cabula é preso

Fabilson Nascimento Silva, 31 anos, conhecido como "Barriga", suspeito de matar um adolescente no terreno do restaurante Paraíso Tropical, no Cabula, foi preso e apresentado à imprensa nesta quarta-feira, 2. A apresentação aconteceu por volta das 11h30, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem estava foragido desde o dia 28 de abril, quando teve a prisão preventiva decretada.

Guilherme dos Santos Pereira da Silva, 17 anos, foi morto a tiros no dia 17 de abril, no pomar do restaurante Paraíso Tropical, após invadir o local na companhia de três amigos para colher frutas. À época, os outros garotos contaram à polícia que ouviram um barulho de tiro, mas quando olharam para trás só viram Guilherme caído.

Fabilson trabalhava como segurança no local, contratado pelo chef Beto Pimentel, dono do restaurante. O proprietário disse, em depoimento na ocasião, que criava galos próximo ao terreno onde o crime aconteceu e contratou uma equipe de segurança após ter alguns animais roubados.

