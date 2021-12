Suspeito de matar a mulher na Boca do Rio é condenado por feminicídio

Suspeito de matar a mulher com um tiro na cabeça, Janderson dos Santos Silveira foi condenado a 21 anos de prisão nesta quarta-feira, 19. O crime ocorreu no dia 3 de outubro de 2016.

Irlanda de Jesus Gomes foi assassinada aos 25 anos, na presença da filha que na época tinha 2 anos, dentro da casa onde viviam, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Na ocasião, Janderson alegou que a vítima cometeu suicídio após uma briga do casal.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o suspeito disparou contra Irlanda após uma discussão com uma arma de calibre 38 comprada por R$ 1,5 mil. Ao impedir qualquer possibilidade de defesa da mulher, ele foi condenado pelo crime de feminicídio. A sentença foi prolatada pelo juiz Eduardo Augusto Santana.

As investigações concluíram também que a vítima já havia sido agredida fisicamente outras vezes, porém nunca prestou queixa à polícia.

