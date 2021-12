Suspeito de matar a companheira com espeto se apresenta à polícia

Suspeito assassinar a companheira com um espeto, Nivaldo do Espírito Santo dos Santos, apresentou-se no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta sexta-feira, 21.

O homem não aceitava o fim da relação e golpeou a vítima, Jaqueline Conceição da Anunciação, na noite do último domingo, 16, na casa onde ela morava com a mãe, na rua rua Boa Esperança, em Itapuã. O crime aconteceu na frente dos filhos do casal.

De acordo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito esteve na sede do DHPP, no bairro da Pituba, em Salvador, com a presença de um advogado. Ele era considerado foragido e estava sendo procurado após a prisão temporária ter sido decretada.

Após ser interrogado, Nivaldo permanece à disposição da justiça e deverá ser direcionado ao sistema prisional.

