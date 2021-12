Suspeito de mais de dez homicídios morre em confronto com PM

Rafael Gomes da Conceição, de 27 anos, conhecido como "Nego Lindo", suspeito de ter cometido mais de dez homicídios, morreu na madrugada deste domingo, 4, durante confronto com policiais militares, em uma localidade conhecida como Meireles, no bairro Pero Vaz, em Salvador.

De acordo com a 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade), guarnições faziam ronda na região, quando um grupo com cerca de dez homens, incluindo Rafael, dispararam várias vezes contra a viatura da companhia de polícia, por volta de 1h30.

Os PMs revidaram e atingiram Rafael que foi levado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no bairro Pau Miúdo, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Os outros integrantes do grupo fugiram.

O comandante da 37ª CIPM, major Edmilton Reis, informou que o suspeito tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. "Ele era uma das pessoas que cumpria ordens de cobrança para o tráfico. Por isso, ele tem essa lista extensa de crimes", disse.

Ainda segundo o major, no momento da troca de tiros, os suspeitos que fugiram e Rafael estariam vendendo drogas. "Chegou a informação de que eles estavam fazendo movimentação de drogas no local, tanto que foi encontrado com o prórpio Rafael uma quantidade de drogas, armas e dinheiro", afirmou.

Em uma rua próxima, ocorria uma festa, mas a polícia não confirmou se os homens estariam participando do evento.

Ate o início da tarde deste domingo, nenhum dos demais suspeitos foram capturados.

