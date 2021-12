Suspeito de liderar tráfico no Nordeste de Amaralina praticava homicídios para demonstrar poder

O suspeito de liderar o tráfico de drogas do bairro do Nordeste de Amaralina, preso no dia 6 de setembro em São Paulo, foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no final da manhã desta quinta-feira, 27.

Após investigações integradas das Policias Federal, Militar e do estado de São Paulo, Antônio Caíque Santos Correia, de 24 anos, passou a ser monitorado e localizado no apartamento onde residia na capital paulista. Antônio Caíque, procurado pela polícia desde 2016, visitava a capital baiana e distribuía drogas e armas para comparsas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o jovem é suspeito de pelo menos 25 homicídios. Apontado como autor do homicídio contra o cabo Gustavo Gonzaga da Silva, 44, ocorrido em junho de 2018 e considerado um suspeito de alta periculosidade, investigações apontam que o crime teria sido motivado pelo fato da vítima ser policial.

O jovem é suspeito também de ser um dos executores das mortes de três seguranças que trabalhavam em um evento da banda Harmonia do Samba em fevereiro de 2017. A motivação para a chacina teria sido um desentendimento entre um dos comparsas de Caíque e os seguranças em uma festa anterior.

O comandante do CPE, coronel Humberto Sturaro, declarou que "os suspeitos consideram que a fuga para outros estados garantirão que não serão capturados. Mas a Polícia Federal tem se aliado cada vez mais com as outras polícias e o resultado tem sido o exito na baixa do crime organizado".

Diligências no complexo do Nordeste de Amaralina buscam, outros traficantes da facção. O patrulhamento foi reforçado na região.

