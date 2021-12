Suspeito de liderar tráfico no Areal é morto em confronto com a polícia

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina, Ivonildo Batista dos Santos, também conhecido como "Carnegão", foi atingido por tiros após entrar em confronto com militares nesta quarta-feira, 14.

O homem foi atingido pelos disparos e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde não resistiu aos ferimentos. Comparsas de Carnegão também participaram do tiroteio, mas ninguém foi preso. Não há informações de outros feridos durante a ação policial.

Com o homem morto foram encontrados um revólver calibre 38, cocaína, crack, correntes de prata, uma balança e munições.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi localizado após uma denúncia anônima de que uma quadrilha de traficantes armados estava na região na tarde desta quarta.

Arma e drogas foram apreendidos com o suspeito morto

adblock ativo