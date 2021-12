Suspeito de liderar tráfico em Tancredo Neves é morto

O homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas do bairro de Tancredos Neves, Luís Jorge Jesus de Oliveira, o "Tufão", 20 anos, morreu durante uma operação da polícia no bairro. De acordo com a Polícia Civil (PC), equipes foram até a Rua Creuza de Jesus, com o objetivo de identificar, após denúncia, os suspeitos que estariam expulsando moradores de suas residências, na manhã desta quinta-feira, 11.

Segundo a polícia, houve confronto ao chegar ao local e "Tufão" acabou sendo baleado no revide. Ele foi socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32.

Na ação, que contou com equipes dos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi preso em flagrante Fabrício Silva de Oliveira, o "De Menor", 19 anos, por posse ilegal de arma. A polícia informou que ele tentou esconder um revólver calibre 38, municiado, em cima do telhado da casa onde residia.

Durante as incursões, um adolescente de 15 anos foi apreendido com 105 trouxas de maconha e encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

A operação contou com o apoio da Rondesp/Central.

