Suspeito de liderar tráfico em Salvador é preso em Aracaju

Rodrigo Ferreira do Bonfim foi preso na manhã desta terça-feira, 5, em Aracaju, no estado de Sergipe, suspeito de ter liderado o tráfico de drogas nos bairros de Massaranduba e Uruguai, em Salvador. Ele também é apontado como autor de diversos homicídios cometidos na Bahia.

De acordo com a polícia, o homem, que era o "Nove de Espadas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), estava entre os suspeitos mais procurados do estado. Atualmente, ele morava no condomínio de luxo El Viso, localizado na orla de Atalaia, no município sergipano. Ainda de acordo com a polícia, Rodrigo, junto com comparsas, também seria responsável por outros homicídios ligados ao tráfico de drogas da região.

A prisão do suspeito foi decretada desde maio, pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Capital. "Rodrigo começou a comandar o comércio de drogas após a desarticulação da quadrilha de 'Bibiu' e 'Leque'", explicou o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, delegado José Alves Bezerra Júnior, por meio de nota SSP-BA. Uma denúncia anônima teria ajudado a polícia a encontrá-lo.

A operação que prendeu Rodrigo foi uma parceria entre a Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, DHPP, Comando de Policiamento Especializado (CPE), Polícia Militar, Polícia Federal e Civil de Sergipe.

