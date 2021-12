Suspeito de liderar tráfico em Massaranduba é morto em confronto

Um homem apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no bairro de Massaranduba, em Salvador, morreu em confronto com policiais nesta segunda-feira, 9, na Cidade Baixa. Joel dos Santos Lima foi atingido pelos tiros na localidade conhecida como Casinhas de Massaranduba. Outros três comparsas dele foram presos.

Joel era considerado alvo prioritário pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e também suspeito de cometer diversos homicídios. O homicida e os comparsas identificados como Thaís Santos, Jefferson da Silva Mares, 18 anos, e Marcos Vinicius Maciel Mota foram localizados depois de uma denúncia.

Quando os militares chegaram no local indicado, Joel atirou contra a guarnição. Já os outros três acabaram presos no píer na região do Areal depois que tentaram fugir em um barco. Foram apreendidos com os suspeitos 1 quilo de maconha e 20 pedras de crack. De acordo com a SSP, o policiamento foi reforçado na localidade.

Suspeitos foram presos tentando fugir em um barco

