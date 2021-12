Suspeito de liderar tráfico em Madre de Deus é preso em Salvador

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 4, após um ano e meio de investigação. Cauan Pitangueira Guedes da Silva é suspeito de comandar o tráfico em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira, 5.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Cauan também é suspeito de cometer 20 homicídios e distribuir armas. Cauan era investigado há cerca de um ano e meio e fugiu para Aracaju, no estado de Sergipe. Na cidade o suspeito teria continuado a dar ordens a seus parceiros.

Cauan retornou à Bahia na manhã desta segunda e equipes da 17ª Delegacia Territorial (Madre de Deus), da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) foram alertadas. Os agentes criaram um certo, mas o suspeito conseguiu fugir.

No turno vespertino do mesmo dia, Cauan estava em um veículo que possuía destino final a Rodoviária de Salvador. O suspeito foi detido por guarnições da 10ª CIPM que fizeram a interceptação e prisão. Com Cauan foram apreendidos uma pistola fabricada na Argentina calibre 9 mm, munições e carregador.

Cauan prestou depoimento e foi encaminhado ao sistema prisional.

