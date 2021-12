Suspeito de liderar tráfico em Feira é preso no bairro de Itapuã

Um dos principais líderes do tráfico de drogas na cidade de Feira de Santana (a 116 km de Salvador), foi preso durante uma abordagem policial em via pública, no bairro de Itapuã, na capital baiana. Segundo a polícia, Danilo Galdino de Lima Silva, 35 anos, é um dos ‘cabeças’ da facção criminosa Caveira, que é responsável por 60% do tráfico de drogas em Feira.

A delegada Klaudine Passos, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana (DTE/ Feira), informou que Danilo é o sucessor do traficante e homicida Ronilson Oliveira de Jesus, conhecido como Rafael, 29, apontado pela polícia como mandante do massacre de presos e familiares no Presídio de Feira de Santana. A matança ocorreu em um domingo de visitas, especificamente no dia 24 de maio de 2015.

De acordo com a titular da DTE, Danilo assumiu o controle da quadrilha após a morte de Rafael, em janeiro último, ao trocar tiros com policiais civis em Abrantes. Na ocasião, 430 kg de drogas foram apreendidos. “Temos informações de que ele assumiu a liderança da quadrilha após a morte de Rafael”, afirmou a delegada Klaudine Passos.

Controle das finanças

Danilo não falou com os profissionais de imprensa durante apresentação no Departamento de Homicídios (DHPP), na manhã desta segunda-feira, 24. Em depoimento à polícia, ele confessou ter traficado com Rafael até a morte deste.

“As investigações indicam que Danilo era responsável pela parte financeira da facção, quando Rafael liderava o grupo. Era ele quem passava nas ‘bocas de fumo’ para recolher o dinheiro da venda dos entorpecentes e chegava a arrecadar R$ 5 mil, por semana, em cada ponto de venda”, disse a delegada Klaudine Passos.

A titular afirmou ainda não ser possível determinar quantas ‘bocas de fumo’ são controladas pelo grupo liderado por Danilo. Mas disse que o dinheiro é recolhido semanalmente em bairros como Feira 7, Feira 9, Rua Nova e Jussara.

Foragido da Justiça

Danilo foi preso, na última quinta-feira (20), por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do qual a DTE de Feira de Santana faz parte.

Ele era foragido da Justiça desde agosto de 2015, quando foi beneficiado por uma saída temporária pelo Dia dos Pais e não retornou ao sistema prisional. A prisão dele se deu em cumprimento a um mandado de captura.

O suspeito já tinha duas passagens pela polícia. Em 2013, ele foi preso com 100 kg de maconha em Vila Verde, em Feira de Santana. E, em 2014, foi capturado novamente. Desta vez, com 2 kg de maconha, um carro roubado e uma arma de fogo em Feira 9, na mesma cidade.

