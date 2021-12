Suspeito de liderar tráfico de drogas no interior é preso em Salvador

Apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no município de São Sebastião do Passé (a 59 km de Salvador), Marílio dos Santos, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira, 10, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, com seis quilos de maconha dentre de um carro

Ele estava na companhia de José Cláudio Mota dos Santos, o “Dinho Pivete”, 42, que possuía um mandado de prisão em aberto, e Paulo Sérgio Conceição dos Santos Ferreira, 20, apontado como segurança de Marílio. Todos foram detidos por equipes da 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) .

De acordo com o delegado Nilton Tormes, da 4ª DT, a droga seria entregue em Campinas do Pirajá, cujo tráfico também é controlado pela facção de Marílio. Ainda segundo o delegado, há suspeita que Marílio estaria envolvido em homicídios ocorridos no último fim de semana na Ilha de Itaparica.

O trio foi autuado por tráfico drogas e será encaminhado ao sistema prisional. A droga apreendida será encaminhada para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), na av. Centenário.

