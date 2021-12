Suspeito de liderar tráfico de drogas é no Brongo

O homem apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas da localidade do Brongo, no bairro de Daniel Lisboa, em Salvador, levava uma vida de luxo. Quando foi preso por policiais da 6ª DT (Brotas), na noite da última quinta-feira, 1º, Robson Costa Uzêda da Silva, de 34 anos, dirigia uma picape Toyota Hilux, portava um celular novo e usava camisa e sapatos da grife Lacoste.

Ele residia, atualmente, com a mulher e uma filha em uma casa com quatro suítes e piscina, em um condomínio fechado no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Investigações desenvolvidas por policiais da 6ª DT revelam que as regalias eram financiadas pela venda de drogas na localidade do Brongo. Ele acabou preso após visitar a mãe, na quinta-feira passada, na Rua Padre Daniel Lisboa, no Brongo.

A prisão se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva por envolvimento em triplo homicídio cometido na Avenida Bonocô, em 2013.

“Há três anos estávamos atrás dele. Ele negou ter mandado de prisão em aberto, disse que já tinha cumprido. Mas não resistiu”, afirmou Paulo Portela, coordenador de investigação da 6ª DT.

Outras cinco pessoas tiveram o mandado de prisão solicitado por envolvimento no triplo homicídio ocorrido na Avenida Bonocô, cujas vítimas foram José Henrique Santos Oliveira, Ramon Souza Santos e Alexandre Fernandes de Badaró da Silva.

Robson também é acusado de envolvimento em dois duplos homicídios. Um foi cometido em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, em 2013, e o outro na Ladeira do Pepino, em Brotas, em 2015.

No duplo assassinato na Ilha de Itaparica, Robson é apontado como o executor do crime que teve como umas das vítimas, Jéferson Nixson Sousa dos Santos. Já no duplo homicídio ocorrido na Ladeira do Pepino, ele é apontado como mandante.

Umas das vítimas foi Daniel Pinheiro Rabelo, 28, filho de um policial militar e integrava o bando liderado por Robson. “Informações apontam o envolvimento dele em cerca de 30 a 40 assassinatos”, afirmou a delegada Maria Dail Sá Barreto, titular da 6ª DT.

