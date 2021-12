Suspeito de liderar tráfico da Gamboa é preso

Robson Ferreira de França, conhecido como "Gordo", suspeito de liderar o tráfico de drogas na região da Sapucaia/Gamboa, foi preso no domingo, 27, nas imediações da Arena Fonte Nova. Segundo a Polícia Militar, no momento da abordagem ele estava em uma moto com outro homem, não identificado, que fugiu ao perceber a presença da guarnição do Esquadrão Águia.

Com dois mandados de prisão expedidos e passagens por homicídio e tentativa de homicídio, França é acusado de integrar uma quadrilha suspeita de vários homicídios, tráfico e crimes contra o patrimônio, no Campo Grande e adjacências.

A PM informou que os policiais se aproximaram da moto Honda/XRE 300, pilotada por França, após suspeitar dos homens.

No momento da prisão, foram apreendidos uma pequena trouxa de maconha e dinheiro (Foto: Divulgação | Polícia Militar)

