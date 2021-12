Suspeito de liderar quadrilha especializada em roubo de veículos é preso

Um homem de 54 anos, suspeito de liderar quadrilha especializada em furto e roubo de veículos que atuava em diversos bairros da capital baiana, foi preso nesta quarta-feira, 30, durante uma operação conjunta da Polícia Civil (PC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No local onde o suspeito foi preso foi encontrado um carro furtado na terça-feira, 29. Além disso, ele foi identificado através dos circuitos de imagens como autor em diversos crimes do mesmo tipo na capital baiana.

Entre os bairros com registro de ocorrência desta modalidade delituosa estão Cajazeiras, Marechal Rondon, Campinas de Pituaçu, Brotas, Federação, Imbuí e Largo do Tanque.

Também foram encontrados diversos veículos com placas “clonadas”. De acordo com a PRF, após técnicas de identificação veicular, foi constatado que se tratava de automóveis com registro de furto/roubo.

Junto com o suspeito foram apreendidos apetrechos e ferramentas que seriam utilizados para o cometimento do crime como chaves de fenda e equipamentos para destravar alarmes.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local, onde foi autuado pelos crimes de receptação, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

