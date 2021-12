Suspeito de liderar quadrilha de traficantes é preso com espada no Cabula

Um homem com dois mandados de prisão foi apreendido na manhã desta quinta-feira, 31, com uma espada no Cabula, em uma região conhecida como Timbalada. Nahianderson Paixão do Santos, 27 anos, conhecido como "Nai", é suspeito de liderar uma quadrilha de tráfico de drogas, com atuação no bairro da Engomadeira.

Além da espada, foram encontrados junto com Nahianderson, porções de maconha, cocaína e materiais para a comercialização de drogas. A arma, segundo informações preliminares, era usada em homicídios de traficantes rivais e para amedrontar devedores.

"Há meses ele fugia das nossas equipes. Nosso foco agora é chegar nos comparsas imediatos dele", informou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Central, coronel Anildo Rocha.

Nahianderson Paixão, o "Nai", liderava o tráfico de drogas na Engomadeira

