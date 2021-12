Suspeito de liderar o tráfico em Mata Escura é morto em confronto

O suspeito de liderar o tráfico de drogas na região do bairro de Mata Escura, em Salvador, morreu durante confronto com equipes do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) na tarde deste domingo, 17. Dailton Lopes da Silva, conhecido como "Careca", estava acompanhado de mais três comparsas quando ocorreu a troca de tiros. Um deles também foi morto.

Após uma denúncia, os policiais se dirigiram ao local conhecido como "Vale do Éden", em Mata Escura. Ao avistarem os militares, segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos atiraram. Os policiais revidaram e acertaram Careca e Wesley Silva Santana. Embora tenham sido levados ao Hospital Roberto Santos, os dois homens não resistiram.

Valdinei (esquerda) e Filipe (direita) foram presos em flagrante

Os outros dois suspeitos, Valdinei Souza de Jesus, 19 anos, e Filipe Santos Alves da Silva, 20, foram presos. Com os homens, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38 e celulares.

