Suspeito de liderar facção no Recôncavo é morto a tiros em Salvador

Um homem suspeito de liderar facção no Recôncavo baiano foi morto após troca de tiros com a polícia na tarde desta segunda-feira, 10, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Luís Carlos de Souza Santos, o 'Pai Lula de Cachoeira' era suspeito de casos de assalto, homicídio, tráfico de drogas e de chefiar uma quadrilha na cidade de Cachoeira.

A vítima foi encontrada em um imóvel em Itapuã e começou a atirar com a chegada dos policiais. Luís Carlos foi atingido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 1 kg de maconha, porções de cocaína e uma balança.

Material foi encontrado com suspeito dentro de imóvel | Foto: Divulgação | SSP-BA

