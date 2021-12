Suspeito de liderar chacina no subúrbio nega o crime

"A saidinha acabou hoje [nesta terça-feira, 12]. A saidinha são sete dias", afirmou Daniel Pereira dos Santos, 29 anos, o Cominho, para explicar por que retornou, na manhã desta terça, ao Presídio de Lauro de Freitas, de onde saiu na quarta-feira, 6, beneficiado pela saída temporária do Dia dos Pais. Ele foi acompanhado pela advogada Joice Durão de Melo Correia.

Cominho é suspeito de ser o mandante e um dos executores da chacina que deixou seis mortos e duas pessoas feridas, na noite do último sábado, 9, no bairro de Alto de Coutos. Ele voltou à cadeia, exatamente no dia determinado pela Justiça. No entanto, mesmo dentro do prazo estabelecido, ele era considerado foragido, segundo sua defensora.

"Ele estava sendo considerado foragido desde sábado até a manhã de terça-feira por causa das mortes. Havia um mandado de prisão preventiva. A família dele me procurou para acompanhá-lo no presídio. Se ele não tivesse se apresentando, ficaria evadido", declara a advogada.

De acordo com ela, logo após acompanhá-lo ao presídio, procurou o titular da Delegacia de Periperi, Nilton Borba, para comunicar a apresentação de seu cliente. Ainda segundo a advogada, Cominho disse que era inocente e afirmou que, no dia do crime, estava na casa de uma tia com alguns familiares.

"Não devo nada, não devo nada. Se eu devesse, não me entregaria", garantiu ele, durante a apresentação à imprensa no Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, ontem à tarde.

Convertido

"Ele estava comigo na casa da tia dele, em Fazenda Coutos, desde quinta-feira, não saiu para nada. Fui levar o filho para ele conhecer, ficamos o tempo todo juntos. Ficamos sabendo [da chacina] por um vizinho, que foi levar o pai, a mãe e uma filha dele para visitá-lo ", afirma a companheira de Cominho, sem se identificar.

Segundo ela, desde que foi preso, em 2008, ele não se envolveu mais com crimes. "Daniel é uma outra pessoa, está mudado. Ele é uma pessoa convertida de Deus, está afastado de tudo", afirma a mulher, garantindo a inocência do companheiro, com quem tem um filho de 11 meses e convive há aproximadamente cinco anos.

Cominho está detido em Lauro de Freitas há seis anos, por estupro. Conforme sua mulher, foi beneficiado para sair por boa conduta.

