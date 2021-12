Suspeito de liderar ataque no Parque Jocélia morre em confronto com a polícia

Um homem apontado como líder do ataque ao parque Jocélia , no bairro de Sussuarana, em Salvador, morreu em confronto com a polícia na tarde desta terça-feira, 7. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele estava escondido em Tancredo Neves, região próxima do local atacado.

Conforme a SSP, policiais faziam patrulhamento, quando receberam denúncia anônima sobre a localização da quadrilha envolvida nos disparos de arma de fogo no Parque. Ao chegar no Loteamento Bela Vista do Arvoredo, o grupo foi avistado e na tentativa de fazer as prisões, houve confronto.

O suspeito terminou ferido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. Ainda de acordo com a SSP, com o homem, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 66 pinos de cocaína e uma balança. Já o restante do bando conseguiu escapar.

“Estamos na região, desde o dia 1 de julho, reforçando o combate ao tráfico de drogas. Infelizmente, eles decidiram reagir atirando. Continuaremos nessa região por tempo indeterminado”, informou em nota, o comandante da Cipe PI, major Moisés Travessa.

O conflito ao Parque Jocélia aconteceu na madrugada do dia 30 de junho, quando traficantes da Mata Escura teriam tentado invadir a localidade em uma disputa por ponto de tráfico de drogas. Os grupos rivais trocaram tiros e assustaram moradores de Sussuarana.

No local, a polícia apreendeu sete coletes balísticos e pouco mais de 4 mil pinos que seriam usados para embalar cocaína, além de uma roupa camuflada.

