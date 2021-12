Suspeito de integrar quadrilha de tráfico é morto em Sussuarana

Procurado por matar e ser mandante de pelo menos 10 homicídios, o "Dez de Ouros" do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi morto na madrugada desta segunda-feira, 15, em Salvador. A morte ocorreu após o homem entrar em confronto com a polícia.

Segundo a SSP-BA, policiais acharam Douglas Santos Roma, também conhecido como "Perdigão", escondido em uma casa na localidade do Novo Horizonte, em Sussuarana.

As guarnições da 23ª e 48ª companhias independentes da Polícia Militar (CIPMs) – Tancredo Neves e Sussuarana, respectivamente – encontraram com o morto uma pistola de fabricação turca e de uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Federal.

"Perdigão" era suspeito de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas que atua nos bairros de Arenoso, Beiru e Tancredo Neves. Os comparsas são procurados pela polícia.

