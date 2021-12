Suspeito de integrar quadrilha de fraudes com cartões crédito é preso

Mais um suspeito de integrar a quadrilha envolvida em fraudes de cartões crédito foi preso nesta segunda-feira, 12. Leandro Pereira Magalhães, conhecido como Pirulito, 33 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão.

Com ele, foram encontrados dezenas de relógios de marcas famosas, joias e aparelhos eletrônicos, em um imóvel num condomínio de luxo, na avenida Paralela, em Salvador.

Golpe

De acordo com a Polícia Civil, Leandro é suspeito de estar envolvido no mesmo golpe aplicado por Lucas de Oliveira Santos, 26 anos, José Nilson Barreto, 27 anos, e Diego Gomes Barreto, 30 anos, presos com mais de 40 camisas de acessos de camarotes, na última quinta, 8.

Segundo o órgão, a quadrilha que Leandro fazia parte utilizava dados de terceiros para emitir cartões de crédito em seus nomes. Lucas e José Nilson também estavam com as prisões decretadas e foram encaminhados ao sistema prisional. Já Lucas Santos, preso em flagrante, foi para audiência de custódia.

