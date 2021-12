Suspeito de integrar facção e cometer homicídios em Salvador é preso no Garcia

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 23, por suspeita de envolvimento em homicídios na capital baiana. A prisão aconteceu no bairro do Garcia, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ele teve o mandado cumprido por equipes da 7ª DT/Rio Vermelho em conjunto com com policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve a identidade revelada, integra uma quadrilha com atuação no Calabar e Roça da Sabina. Ele tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio em aberto, que foi cumprido na ação.

Ainda conforme a pasta, o homem foi encaminhado ao DHPP. A titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Núncia Zaira Pimentel, explicou que o homicida foi interrogado e encaminhado para realizar o exame de corpo de delito. "Agora ele está à disposição do Poder Judiciário", completou.

