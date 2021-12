Suspeito de integrar facção criminosa é detido em Salvador

Lucas Silva Borges, de 24 anos, foi detido em Salvador na tarde desta quarta-feira, 24, suspeito de participar de uma organização criminosa que atua em Cabuçu, distrito de Saubara (a 96 km de Salvador), no recôncavo baiano.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele já havia sido preso em abril deste ano por porte ilegal de armas e vinha sendo investigado pela Delegacia Territorial da região.

Ainda de acordo com a SSP, Lucas atuava como motorista do grupo, transportando armas, drogas e membros da quadrilha entre as cidades da capital e do interior.

O capitão da Polícia Militar, Sandoval Guimarães Neto, informou que o suspeito foi encontrado no bairro do Cabula após uma denúncia anônima. Durante a ação, foram apreendidos um telefone celular e uma quantia de R$ 86.

Já o delegado de Saubara, Filipe Madureira, disse que a operação detinha informações sobre Lucas desde a primeira prisão, realizada em abril. Segundo Madureira, as armas apreendidas pertenciam a organização criminosa e estavam sendo usadas em homicídios e disputas pelo tráfico em Cabuçu.

Encaminhado para a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Lucas será transferido para a 3º Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro), onde ficará custodiado.

