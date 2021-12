Suspeito de homicídios é preso no Nordeste de Amaralina

Anderson Limeira Santos, conhecido como “Dedeco”, foi preso na quarta-feira, 16, suspeito de tráfico de drogas e homicídios na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ele foi flagrado por policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) com um revólver, cocaína, maconha e R$ 650 em dinheiro, na Chapada do Rio Vermelho.

Segundo o delegado Deraldo Damasceno, titular da 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina), "Dedeco" é suspeito de matar de um vigilante de supermercado conhecido como “Velho da Ponte” e uma mulher de prenome Jessica.

Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi informado sobre a prisão de Anderson e iniciará investigações.

Material encontrado com Anderson foi apreendido polícia

