Suspeito de homicídios é preso na localidade da Baixinha

O suspeito de ser o matador da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), em Cajazeira 4, em Salvador, foi preso na última terça-feira, 19, na localidade da Baixinha, entre os bairros de Cajazeira 4 e Cajazeira 6. Wadson Santos Dias, 25 anos, o Fly, é apontado pela polícia como o autor de dois assassinatos e uma tentativa de homicídio - cometidos em menos de um mês.

O delegado Marcelo Sansão, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do Departamento de Homicídios (DHPP), informou que ele é o 'braço direito' de Ronielson Santos do Nascimento, o Roni Boi, apontado como líder do tráfico na região. Ronielson disputa pontos de venda de drogas com traficantes da facção Katiara, que controlam a venda de entorpecentes em Cajazeira 6.

"Wadson é o executor do grupo. É ele quem mata os rivais, mas também trafica. Os homicídios cometidos por ele foram motivados por disputa por pontos de venda de drogas", afirmou Sansão.

Segundo ele, os investigadores estavam no bairro em busca de Ronielson, quando perceberam dois adolescentes em atitude suspeita e os abordaram. Os jovens são parceiros de Wadson e levaram os policiais ao local, dentro da localidade da Baixinha, usado pelo grupo como ponto de encontro e depósito de drogas e armas. Lá, os policiais encontraram Wadson.

A Baixinha era reduto da Katiara, mas foi recentemente tomada pelo BDM.

adblock ativo