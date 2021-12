Suspeito de homicídio é preso na Boca do Rio

Um suspeito que responde processo por homicídio foi capturado nesta sexta-feira, 5. Carlos Assunção Lima, 39 anos, também tinha passagens por roubo a coletivo. O homem foi encontrado com 50 sacos de maconha, no bairro do Costa Azul.

As equipes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar faziam rondas quando notaram um homem com atitude suspeita saindo de um beco próximo a rua Professor Isaías Alves. Em uma abordagem preliminar, os oficias encontraram uma certa quantia de droga. Na residência de Carlos, foi apreendida outra quantidade do entorpecente, uma balança, embalagens para as drogas e tesouras.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio.

adblock ativo