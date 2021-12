Suspeito de homicídio baleado procura hospital e tem mandado cumprido

Um homem, com dois mandados de prisão preventiva em aberto, referentes a dois homicídios ocorridos no município de Santo Amaro, em 2020, foi preso após dar entrada, ferido por disparo de arma de fogo, em um hospital no bairro de São Rafael, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, divulgadas neste domingo, 13, o caso aconteceu na última sexta-feira, 11. De acordo com o órgão, as investigações relacionadas ao homem estão avançadas, e apontam como motivação para os homicídios, a disputa entre grupos de traficantes do município.

Policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, do Departamento de Polícia do Interior (Cati/Depin) cumpriram os mandados de prisão e após atendimento médico, o homem foi recambiado para a Delegacia Territorial (DT), de Santo Amaro, unidade responsável pelas investigações.

Não foram divulgadas informações sobre o motivo dos ferimentos ou mais detalhes a respeito das mortes investigadas.

