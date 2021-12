Suspeito de guardar explosivos em gel é preso com drogas

Uma equipe de agentes da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas) e policiais militares prenderam, nesta quinta-feira, 6, um homem com dois quilos de cocaína e meio quilo de crack, além de três coletes a prova de bala. O preso dirigia um Fox na Rua Daniel Lisboa, em Brotas.

As drogas estavam em posse do pernambucano Alan Maique da Silva, a quem a polícia também suspeita pertencer cinco explosivos em gel e dois pedaços de cordão detonante, abandonados em um terreno baldio no bairro do Candeal. Os artefatos foram encontrados meia hora depois da prisão.

A delegada titular da 6ª DT, Maria Dail Sá Ribeiro, suspeita que o material perteça a uma quadrilha envolvida em roubo a bancos e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, Alan Maique afirmou durante o depoimento que receberia R$ 200 para guardar a droga e os coletes. Ele disse que o material pertence a Sandro Barbosa Souza, conhecido como "Catatau", apontado pela polícia como traficante e autor de homicídios na região.

Alan foi apresentado à imprensa na manhã desta quinta-feira, 7, e encaminhado ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde vai cumprir a pena por tráfico de drogas. Ele já possuía passagens pelo mesmo crime e por receptação.

adblock ativo