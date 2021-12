Suspeito de gerenciar tráfico em Valéria é morto em confronto

Um homem de 25 anos morreu nesta quarta-feira, 10, após um confronto com a polícia na rua da Lama, próximo a Praça da Matriz, em Valéria. Lucas de Santana Oliveira, conhecido como "Febrônio", era suspeito de gerenciar o tráfico na região.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a ação da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Valéria), o suspeito trocou tiros com a polícia, foi alvejado, encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Lucas foram encontrados uma espingarda calibre 20, customizada com imagens de folhas de maconha, seis munições para calibre 20 e 5,56, 19 pinos de cocaína, 12 dolões e 34 trouxas de maconha, 17 pedras de crack, uma balança e um rádio comunicador.

"No sábado, tivemos uma ocorrência neste mesmo local, com a presença de 15 bandidos, que conseguiram fugir. Por conta disso, deflagramos esta operação e, ao chegar lá, encontramos Febrônio, o gerente do tráfico", explica o comandante da 31 CIPM, major Élson Pereira.

