Suspeito de gerenciar quadrilha e comparsa são mortos no Cabula

Dois suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta quarta-feira, 8, no bairro do Cabula, em Salvador. Um dos homens, identificado pelo apelido "Sabiá", é apontado pela polícia como gerente de uma quadrilha que atua na região.

Ele e um comparsa, identificado como "Negão", teriam atirado contra viaturas durante um patrulhamento na localidade conhecida como "Vila Dois Irmãos". Os militares revidaram e, durante o tiroteio, os dois homens foram feridos. Eles chegaram a ser socorridos para Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde morreram, segundo a polícia.

Os PMs apreenderam, com a dupla, uma submetralhadora calibre 9 milímetros (de uso restrito das Forças Armadas), uma pistola calibre 40, além de dez pedras de crack, quatro porções de cocaína, uma trouxa de maconha, carregadores e munições.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais das Rondas Especiais (Rondesp) reforçam o policiamento na localidade.

