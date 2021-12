Suspeito de gerenciar facção que atua na Boca do Rio é preso

Jairo Borges de Jesus, suspeito de atuar como gerente de uma facção criminosa, foi capturado na noite desta quinta-feira, 17, por equipes da Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Operação Gêmeos da Polícia Militar. Segundo informações da SSP, o acusado atuava no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Ainda de acordo com Secretaria da Segurança Pública (SSP), 'Tubarão', como era conhecido, Jairo tem uma condenação por tráfico de drogas e estava foragido do sistema prisional. Os policiais chegaram até o criminoso através de ações de inteligência. Com ele foram apreendidos documentos falsos, maconha, balaclava (touca) e uma agenda com a contabilidade da venda de drogas.

'Tubarão' foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por suspeita de participação em crimes contra a vida. "Seguimos trabalhando, prendendo e desarticulando quadrilhas. A guarda continua alta", afirmou o coordenador da Força-Tarefa da SSP, major Marcelo Barreto, em nota. Ele acrescentou que a integração entre as unidades foi muito importante para o êxito da missão.

Material apreendido durante a ação (Foto: Divulgação | SSP)

